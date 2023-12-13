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В Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента

Дептранс: центр Москвы перекроют из-за выступления Владимира Путина 14 декабря

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве 14 декабря временно перекроют движение автомобилей по улицам Варварка и Ильинка в связи с проведением прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина. Как сообщает Telegram-канал Департамента транспорта столицы, также на этих улицах не будут работать парковки.

«С 00:01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто на улице Ильинка, Варварка, а также в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Также на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка до окончания мероприятия», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам планировать маршрут заранее и обращать внимание на знаки. Также посоветовали в течение дня использовать городской транспорт для поездок в центр, в частности метро, МЦК, МЦД.

До этого колл-центр Народного фронта принял более одного миллиона и ста тысяч обращений граждан в формате звонков и смс-сообщений в преддверии готовящейся совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, 8 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Путин выделил время для того, чтобы ознакомиться с посланиями граждан, которые в огромном количестве поступают в колл-центр прямой линии.

Ранее Владимир Путин заявил о выходе автомобильной отрасли России из кризиса.

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