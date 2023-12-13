Российским автодилерам пророчат массовые банкротства в 2024 году

Часть российских автомобильных дилеров может обанкротиться в 2024 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслава Жигалова.

«Российские дилеры вряд ли смогут выполнить план продаж новых автомобилей на 2024 год — производители поставили задачу по реализации почти 2 млн машин. И дилер не может отказаться от плана продаж или скорректировать его. Если дилер не согласен с требованиями производителя, то он имеет право расторгнуть договор без объяснения причин. А в этом случае дилер может и вовсе обанкротиться», — сказал Жигалов.

По данным аналитического агентства «Автостат», уже сейчас китайские машины стали накапливаться на складах дилеров. Переизбыток составил 175 тыс. машин. Чтобы выполнить план, дилеры будут вынуждены навязывать потребителю допуслуги.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что в Калуге запустят работу бывшего автозавода ПСМА Рус.