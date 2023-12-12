Водителей могут лишить имущества за пьяную езду

Верховный суд постановил, что за повторный случай вождения в нетрезвом виде у водителей могут конфисковать не только автомобиль, но и имущество. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что конфискация имущества производится в случае невозможности изъятия автомобиля. Стоимость конфискуемого имущества будет соразмерна стоимости транспортного средства.

Конфисковать автомобиль могут за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медосвидетельствования, а также другие нарушения: превышение скорости свыше 60 км/ч или выезд на встречную полосу человеком, лишенным водительских прав, а также за сам факт управления автомобилем лицом, лишенным водительских прав за причинение тяжкого вреда здоровью или ДТП с летальным исходом.

До этого российский чиновник из ХМАО Павел Артеев признался, что пьяным сел за руль.

По данным Shot, за рулем Hyundai Creta Артеев не справился с управлением, съехал в кювет и после ДТП отказался от медосвидетельствования.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.