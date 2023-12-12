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Россияне рассказали о главных страхах на зимних дорогах

«Известия»: зимой автомобилистов сильнее всего пугают осадки и гололед

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Shutterstock

Сильнее всего автолюбителей в зимний период пугают осадки и гололед. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместный опрос «Отчеты Авто.ру» и «АльфаСтрахование». Также на зимней дороге водителей пугают другие участники движения и автомобили на летних шинах.

Каждый третий водитель в России на зимних дорогах опасается лихачей и новичков. Более половины водителей уверены, что обучение в автошколе в зимнее время положительно сказывается на уверенности за рулем и в летний сезон. При этом только четверть опрошенных проходила обучение зимой. Спокойствие в поездках, полагаясь на каско, даже в сильный снегопад и гололедицу сохраняют лишь 15% участников опроса.

До этого стало известно, что лучшим способом избежать заноса на скользкой дороге является соблюдение скоростного режима, при котором можно контролировать ситуацию. Если же колеса все же повело в сторону, действовать нужно в зависимости от привода.

Не стоит надеяться на функцию курсовой устойчивости и другие системы безопасности автомобиля, поскольку они могут отказать в самый неподходящий момент.

Ранее автомобилистам рассказали, нужно ли прогревать машину зимой.

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