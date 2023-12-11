Россияне хотели украсть деньги у бизнесмена, но перепутали сейфы

Полицейские задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на петербургского бизнесмена. Они хотели украсить деньги из квартиры, но перепутали сейфы, сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, на юго-западе Санкт-Петербурга на территории парковки крупного продовольственного рынка злоумышленники силой посадили бизнесмена в автомобиль, избили и потребовали деньги. Они забрали 100 тыс. рублей, которые были с собой у бизнесмена, и ключи от его квартиры.

Затем они приехали к нему домой и похитили один из сейфов, предполагая, что там находятся 50 млн рублей и драгоценности. Потерпевшего оставили в машине на территории АЗС. Позже предприниматель приехал домой и понял, что похитители перепутали сейфы и забрали не тот, в котором находились деньги.

В Петербурге полицейские задержали предполагаемого организатора нападения, в Краснодарском крае — одного его сообщника, а в Чечне — двух. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, но не тот.