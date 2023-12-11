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На китайском рынке начались продажи конкурента BMW 8-Series

В Китае начались продажи седана Avatr 12, который станет конкурентом BMW 8-Series

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autohome.com.cn

В Китае начались продажи новых седанов Avatr 12. Об этом сообщает carnewschina.com. Первые автомобили отгружены дилерам.

Отмечается, что модель составит конкуренцию таким автомобилям, как Porsche Panamera или BMW 8-Series Gran Coupe. Длина Avatr 12 составляет 5020 мм. Автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки составляет 578 л.с. Запас хода — 700 км.

В оснащение машины входит панорамная крыша с площадью остекления 2,57 кв. м, широкоформатный монитор диагональю 35,4 дюйма, аудиосистема с 27 динамиками. В салоне основные материалы отделки — дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот с 29 датчиками.

На рынке автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 301 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что компания Great Wall начнет продажи внедорожника Tank 700 в 2024 году.

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