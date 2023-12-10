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В Словакии заявили о продолжении блокады на границе с Украиной

Словацкие перевозчики объявили о продолжении блокады на границе с Украиной

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Yan Dobronosov/Reuters

Словацкие перевозчики объявили о продолжении блокады на границе с Украиной на переходе «Вышнее Немецкое — Ужгород». Об этом сообщает локальный новостной портал Teraz со ссылкой на Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS).

Согласно их заявлению, блокировка начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования протестующих. Главным запросом UNAS стала отмена «транспортного безвиза», действующего между Евросоюзом и Украиной и позволяющего отменять для украинских перевозчиков получение разрешения для работы на рынке ЕС.

«Въезд на территорию Словакии для грузового транспорта будет заблокирован», — отмечается в материале.

При этом пассажирское движение ограничения не затронут, заключается в статье.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги. Позднее к полякам присоединились дальнобойщики Словакии.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины образовалась многотысячная очередь из машин.

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