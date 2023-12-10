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Бывший топ-менеджер Росбанка попал в массовое ДТП в Москве

Mash: бывший топ-менеджер Росбанка Сокольский попал в ДТП в Москве

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший топ-менеджер Росбанка Андрей Сокольский попал в массовое ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, авария произошла в ночь на воскресенье на улице Вавилова. Столкнулись три автомобиля: Kia, Mercedes-Benz и BMW X6. В последней находился банкир со своим ребенком, они и водитель Mercedes-Benz не пострадали. Водитель Kia получил легкую травму ноги.

Как уточняет Mash, в 2014 году Сокольский стал директором департамента развития розничных продаж Росбанка, где проработал почти 10 лет, а в последнее время занимал должность управляющего партнера компании «Самолет Фонды».

Ранее водитель назвался перед гаишниками именем своего брата, чтобы не лишиться прав.

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