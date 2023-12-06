Седан Venucia D60 Plus на платформе Nissan выходит на российский рынок

В России стартуют продажи седана Venucia D60 Plus, который построен на основе Nissan Sentra и выпускается на заводе Zhengzhou Nissan. Автомобиль выведет на рынок компания IXEN Motors Rus, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Седан будет доступен в России в четырех комплектациях, по цене от 2,54 млн рублей до 2,96 млн рублей. Venucia D60 Plus оснащен бензиновым атмосферным мотором 1.6, знакомым по Nissan Juke и Qashqai. Агрегат выдает 122 л.с. и 155 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии применяется вариатор.

В начальной комплектации автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, дисковыми тормозами. В качестве панели приборов применяется экран высокой четкости, водительское кресло настраивается в шести направлениях.

Для седана в максимальной комплектации предусмотрены 17-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, боковые подушки безопасности.

Ранее стало известно, что Chery в 2024 году привезет в Россию пять новых моделей с гибридным приводом и две с электрическим.