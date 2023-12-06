В сети появилось видео проезда лимузина Путина по Абу-Даби

Президент России Владимир Путин проехал по столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби на автомобиле Aurus с местными номерами. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На видео запечатлена машина черного цвета. При этом на передней части кузова виден местный государственный номер 12842.

Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в город Абу-Даби 6 декабря. Переговоры проходят во дворце Каср Аль-Ватан. Автомобиль Путина по дороге из аэропорта сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь российского лидера.

В среду президент также посетит Саудовскую Аравию.

До этого стало известно, что в ОАЭ запустили сборку автомобилей Aurus, машины начали выпускать на производственной площадке в Абу-Даби. Первой моделью, сборка которой стартовала в ОАЭ, стал седан Aurus Senat.

Ранее стало известно, что «Газпром» может купить долю в Aurus.