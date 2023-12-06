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В России могут ввести тюремные сроки за скрученный пробег авто

В России могут ввести лишение свободы на три года за скрученный пробег

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В России ведется разработка законопроекта, предусматривающего наказание в виде тюремного заключения за изменение показаний счетчика пробега автомобилей. Об этом сообщает «Авто Mail.Ru» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

«Мы хотим, чтобы показания пробега вносили дилеры при обслуживании автомобилей, страховые компании, то есть точек, где делается обязательная отметка [по пробегу], было больше», — рассказал изданию Подщеколдин.

По его словам, возможное наказание за скручивание пробега автомобилей — штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, поскольку в среднем именно столько составляет ущерб от манипуляций с пробегом автомобиля. При неоднократном совершении такого правонарушения предполагается ввести за него тюремные сроки.

«А что касается неоднократного [правонарушения] — два и более раз, — то это уже уголовная ответственность: я думаю, от одного года до трех лет будет», — добавил Подщеколдин.

По его словам, РОАД участвует в разработке данного законопроекта. Предложения по мере наказания ассоциация направила в Минфин. Поправки должны быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, а также в правила регистрации автомобилей.

Ранее стало известно, почему страховые компании увеличивают сроки ремонта машин по ОСАГО.

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