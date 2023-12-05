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В Москве взрыв автомобиля такси попал на видео

В Москве взорвался автомобиль такси марки JAC

В Москве на Волгоградском проспекте в районе владения 177 взорвался автомобиль такси. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На записи видно, как автомобиль, стоящий в очереди у светофора, резко вспыхнул и от него отлетели обломки. Водитель выпрыгнул из машины, которая после взрыва покатилась вперед. На месте работают оперативные службы города, движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В столичной ГИБДД рассказали, что пострадал водитель такси, его с ожогом руки доставили в медучреждение. На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС, автоинспекторы обеспечивают проезд спецтехники для тушения.

По данным Telegram-канала 112, взорвавшаяся машина такси — это автомобиль китайской марки JAC.

Ранее в Москве огромная стена рухнула на дорогу перед машиной при сносе здания.

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