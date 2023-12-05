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Огромная стена рухнула на дорогу при сносе здания в Москве

112: в Москве кирпичная стена обрушилась на дорогу при сносе здания

В Москве при сносе здания у метро «Менделеевская» кирпичная стена рухнула на проезжую часть прямо перед автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал 112, который опубликовал запись происшествия.

В Минаевском переулке рабочие занимаются сносом седьмого корпуса Российского университета транспорта. На кадрах видно, как большая часть кирпичной стены отделяется от здания, ломает ограждение и падает на проезжую часть прямо перед проезжающим мимо автомобилем. Дорогу завалило обломками, никто не пострадал.

Отмечается, что за несколько секунд до падения конструкции по участку, на который рухнула стена, проезжали другие машины и проходили пешеходы. Движение на трамвайных путях парализовано.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит услуга по откапыванию авто из сугроба.

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