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Перечислены правила зимней езды на автомобиле

ЦОДД Москвы назвал шесть правил езды в снегопад

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы посоветовал водителям в зимний период соблюдать повышенную дистанцию, держать в автомобиле теплые вещи и очищать машину от снега перед выездом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

«Важно держать в машине фонарик, теплую одежду, перчатки и домкрат. И следует не забыть лопату на случай, если машина застрянет в снегу», — отмечается в сообщении.

Также в ЦОДД посоветовали автомобилистам не держать бензобак почти пустым во избежание образования конденсата, залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость. Зимой не следует резко разгоняться и тормозить, также необходимо соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Перед выездом необходимо очистить стекла и фары машины от снега, кроме того, следует использовать на машине зимнюю резину.

Ранее стало известно, что на фоне снегопада в Москве резко выросли цены на такси.

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