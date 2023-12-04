Москвич заявил об угоне проданной машины из-за штрафов ПДД

В Москве задержали местного жителя, который обратился в полицию с заявлением об угоне проданной им машины, чтобы не платить штрафы. Об этом сообщили в городском главке МВД.

47-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля Lada стоимостью 160 тыс. рублей. Он рассказал, что припарковал машину на улице Сталеваров, а потом обнаружил ее пропажу.

Полицейские провели проверку и выяснили, что угона не было. Оказалось, что мужчина продал машину еще в 2021 году, но не снял ее с регистрационного учета. Вскоре после продажи ему начали приходить многочисленные квитанции об оплате штрафов за нарушения ПДД. Чтобы не платить штрафы, он решил написать заявление в полицию.

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