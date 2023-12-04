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Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

В Удмуртии семь человек, включая двух детей, получили травмы в ДТП

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Инцидент Ижевск [Регион-18]/VK

В Удмуртии в результате массового ДТП пострадали семь человек, включая двух детей. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает ТАСС.

Авария с участием автомобилей УАЗ, Lada и микроавтобусом Mercedes-Benz произошла в Балезинском районе. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, среди которых две девочки 2008 года рождения, две девушки 2005 года рождения, женщина 1955 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Также травмы получила женщина 1958 года рождения, которая находилась в УАЗе.

Шесть пострадавших доставили в Глазовскую межрайонную больницу, рассказала зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале. После оказания медпомощи пятерых отправили на амбулаторное лечение, одну женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В МЧС отметили, что закрыли для движения грузовых автомобилей участок федеральной трассы от границы Удмуртской Республики (Дебесский район) по Пермскому краю.

С 27 ноября по 3 декабря текущего года на дорогах Удмуртии было зарегистрировано 25 ДТП, 37 участников дорожного движения получили травмы, из них три ребенка. За этот же период автоинспекторы выявили 2,5 тыс. нарушений ПДД, рассказали в ГИБДД.

Ранее дагестанский следователь прострелил машину знакомой, не позвавшей его на свадьбу дочери.

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