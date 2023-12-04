Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что будет со старым праворульным автомобилем в ДТП

В Австралии провели краш-тест 30-летнего седана Mitsubishi Magna

Водитель 30-летнего седана Mitsubishi Magna может получить тяжелые и несовместимые с жизнью травмы во время ДТП. Об этом сообщает австралийская ассоциация ANCAP, которая провела краш-тест праворульного автомобиля и опубликовала видео с испытаний.

В ANCAP рассказали, что по стандартам 1993 года Mitsubishi Magna считался достаточно безопасным автомобилем, однако современным требованиям безопасности он не отвечает. Согласно выводам по итогам краш-теста, водитель седана сильно рискует получить перелом черепа и черепно-мозговую травма после удара об руль, а также травмы ног, таза и грудной клетки.

Задние пассажиры сильно рискуют травмировать область живота из-за некорректной работы ремней безопасности. Подушек безопасности в автомобиле не предусмотрено.

Ранее эксперты назвали лучшие семейные авто дешевле 1,5 млн рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий