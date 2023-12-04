Стало известно, что будет со старым праворульным автомобилем в ДТП

Водитель 30-летнего седана Mitsubishi Magna может получить тяжелые и несовместимые с жизнью травмы во время ДТП. Об этом сообщает австралийская ассоциация ANCAP, которая провела краш-тест праворульного автомобиля и опубликовала видео с испытаний.

В ANCAP рассказали, что по стандартам 1993 года Mitsubishi Magna считался достаточно безопасным автомобилем, однако современным требованиям безопасности он не отвечает. Согласно выводам по итогам краш-теста, водитель седана сильно рискует получить перелом черепа и черепно-мозговую травма после удара об руль, а также травмы ног, таза и грудной клетки.

Задние пассажиры сильно рискуют травмировать область живота из-за некорректной работы ремней безопасности. Подушек безопасности в автомобиле не предусмотрено.

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