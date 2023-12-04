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Названы лучшие семейные авто дешевле 1,5 млн рублей

«За рулем» включил Opel, Skoda и Renault в список лучших авто до 1,5 млн рублей

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Skoda

Эксперты журнала «За рулем» составили список из семи лучших компактвэнов, которые можно приобрести на вторичном рынке в России по цене до 1,5 млн рублей.

С таким бюджетом автоэксперты рекомендуют рассмотреть Citroen C4 Picasso II с дизельным мотором 1.6 (115-120 л.с.), Ford C-Max II с атмосферным двигателем 1.6 (125 л.с.) и Opel Zafira C с бензиновыми атмосферниками 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.) с механической трансмиссией.

Также в список попали Renault Scenic III и Toyota Verso с механикой, Skoda Roomster с мотором объемом 1,6 литра и Volkswagen Touran II (мотор 2.0 и механическая трансмиссия). На вторичном рынке все вышеперечисленные автомобили стоят от 800 тыс. до 1,5 млн рублей, их возраст составляет 8-10 лет, а пробег — 100-150 тыс. км.

Ранее у дилеров в РФ появились кроссоверы SWM G01F за 2,6 млн рублей.

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