Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль в собственности у супругов

Верховный суд России счел законным изъятие автомобиля в совместном владении у супругов в случае нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Известия».

В октябре 2022 года в Марий Эл суд признал виновным мужчину в управлении авто в состоянии опьянения. За аналогичное правонарушение он уже привлекался и управлял машиной без прав, поэтому его обвинили по ч. 1 ст. 264.1 УК России. Суд назначил водителю наказание в виде 400 часов обязательных работ, повторного лишения прав сроком два года и 11 месяцев, а также конфискации автомобиля.

После приговора мужчина обратился с кассационной жалобой, требуя его пересмотра, так как машина находилась в долевом владении с его супругой. Кассационный суд встал на сторону водителя и отменил решение об изъятии машины. Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде, тот в итоге согласился с мнением Ткачева.

В постановлении суда сказано, что наличие совместной собственности не является препятствием для конфискации транспортного средства.

До этого стало известно, что сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) вынесли более одного млн штрафов за неоплату проезда по платным дорогам с начала 2023 года.

Ранее правительство РФ распорядилось продлить платную федеральную трассу М-12.