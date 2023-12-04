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Водитель бульдозера трижды ударил ковшом по иномарке россиянки

Mash: в Хабаровском крае водитель бульдозера ударил ковшом по иномарке россиянки

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Телеграм-канал Amur Mash

В Комсомольске-на-Амуре водитель бульдозера ударил ковшом по крыше легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ночью во дворе дома по улице Мира водитель спецтехники подъехал к припаркованной Toyota Vitz, занес ковш над крышей иномарки и трижды опустил его на крышу. Владелица автомобиля написала заявление в полицию. Автомобиль на ходу, однако ему требуется ремонт.

Правоохранители изучают действия водителя бульдозера. По словам хозяйки иномарки, повредить автомобиль мог ее сосед. Полгода назад между ними возник конфликт из-за замечания о том, что большая собака соседа гуляет без поводка. После этого неизвестные плевали на ее автомобиль, рассказала она.

Ранее под Красноярском рейсовый автобус сдуло ветром в кювет.

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