Под Москвой девять машин попали в ДТП во время снегопада

В двух массовых ДТП на Новорижском шоссе около Истры повреждения получили девять автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Сразу два массовых ДТП произошли в воскресенье примерно в 12:20 на 51-м км автодороги М-9 «Балтия». В первой аварии водитель Datsun не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди Audi. Повреждения получили пять машин. Второе ДТП произошло из-за водителя Suzuki, который тоже не справился с управлением и врезался в едущий впереди грузовик Ford. Участниками аварии стали четыре машины.

В обоих ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. Водителям посоветовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, массовое ДТП на Новорижском шоссе произошло из-за скользкой дороги и снегопада, а участниками аварии стали 15 автомобилей.

Ранее московских водителей предупредили о метели и призвали отложить поездки.