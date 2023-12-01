Джереми Кларксон попрощался с автомобильными шоу

Британский журналист Джереми Кларксон, один из соведущих автомобильного шоу Top Gear, а затем — Grand Tour на Amazon, сообщил, что более не будет вести автомобильных шоу. Об этом сообщает The Times.

«Мы закончили. Я делаю обзоры автомобилей по телевизору с 1989 года. Это 34 года. И после следующего года я больше не буду этим заниматься», — приводит издание слова Кларксона.

Автошоу Grand Tour с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем более не будет выходить на Amazon Prime, уточняет variety.com со ссылкой на свои источники. Кларксон, Хаммонд и Мэй недавно вернулись со съемок финального спецвыпуска шоу Grand Tour в Зимбабве, которое будет показано в феврале и завершит пятый сезон. В настоящее время изучаются варианты продолжения шоу с другими ведущими, но положительного решения на этот счет пока не принято, отмечает издание.

Джереми Кларксон подтвердил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в будущем году не будет вести Grand Tour и пообещал выпускать больше контента со своей фермы.

«Был напряженный день. В следующем году больше не будет Grand Tour, но будет намного больше фермы Кларксона», — написал он.

Ранее корпорация «Би-Би-Си» закрыла автомобильное шоу Top Gear. О его истории подробно писала «Газета.Ru».