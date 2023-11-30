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Бывший шинный завод Continental в Калуге получил новое название

Шинный завод Continental в Калуге переименовали в Gislaved

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Global Look Press

Калужский шинный завод, на котором выпускалась продукция компании Continental AG, переименован в Gislaved. Об этом объявила пресс-служба компании.

Мощность завода Gislaved в Калуге составляет 4 млн шин в год, на производстве работают более 1 тыс. человек. В линейку зимних шин входят модели Soft Frost 200 и Nord Frost 200, позже в нее включат летние шины.

Планируется, что на полную мощность завод выйдет в 2024 году, штат сотрудников будет расширен на 10%. Также в компании собираются нарастить производство по трем линейкам в премиальном и среднеценовом сегменте, которые сейчас находятся в разработке.

В мае текущего года немецкое предприятие перешло под контроль российской группы «Кордиант» (входит в холдинг S8 Capital). Права на бренд Gislaved холдинг выкупил у Continental, включая производственные технологии и рецептуры резиновой смеси.

Ранее стало известно, что Continental планирует сократить количество рабочих мест по всему миру.

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