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Tesla приостановила продажу пикапов Cybertruck

Tesla остановила прием заказов на пикапы Cybertruck перед премьерой

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teslaownersSV/Twitter

Компания Tesla временно прекратила прием заказов на пикапы Cybertruck. На странице модели на официальном сайте компании больше нет возможности оставить заказ на электромобиль, внеся предоплату в размере $100, сообщает Teslarati.

Теперь на странице Cybertruck отображается только таймер с обратным отсчетом до премьеры серийной версии электрического пикапа. Она состоится 30 ноября на заводе компании в Техасе в 23:00 по московскому времени.

Впервые Cybertruck был представлен в 2019 году. Планировалось, что серийное производство начнется в 2021 году, а стартовая цена составит около $40 тыс. В январе 2022 года глава Tesla Илон Маск объявил о переносе запуска производства Cybertruck на 2023 год из-за нехватки комплектующих. По заявлениям компании, электромобиль сможет перевозить более 1,5 тонны груза, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде аккумулятора.

К лету 2023 года Tesla получила почти 2 млн заказов на пикап Cybertruck. Для бронирования Tesla Cybertruck потенциальный покупатель должен заплатить $100 предоплаты.

Ранее стало известно, что завод Tesla в Нью-Йорке подвергся нашествию постельных клопов.

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