В Китае показали кроссовер Haval с названием как у гиперкара

Концерн Great Wall Motors запатентовал дизайн нового кроссовера Haval Veyron. Автомобиль поступит в продажу в 2024 году, сообщает carnewschina.com.

Haval Veyron получит гибридную силовую установку с двигателем внутреннего сгорания и двумя электромоторами, суммарная мощность составит 462 л.с.

В модельной линейке марки модель будет позиционироваться выше, чем вышедший в продажу в октябре кроссовер Raptor. На рынке КНР модель станет конкурентом Li Auto Li 7 и L8, Huawei Aito M7, BYD Tang и другими кроссоверами по цене около 200 тыс. юаней (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

С 2005 по 2015 год французская компания Bugatti выпускала гиперкары Veyron с мощностью мотора свыше 1 тыс. л.с. Модель была названа в честь французского гонщика Пьера Вейрона.

Китайская компания Haval выпускает на российском заводе в Тульской области автомобили Jolion, F7, F7x, H9 и Dargo.

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера Omoda E5.