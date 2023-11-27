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Раскрыты новые подробности о Lada Iskra

Новая Lada Iskra может быть представлена в трех модификациях

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Avtograd news/VK

Новое бюджетное семейство автомобилей Lada Iskra может получить два типа кузова, на базе которых будут созданы три модификации. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества «Русские автомобили» в соцсети «ВКонтакте», которые ознакомились с внутризаводской документацией «АвтоВАЗа».

По данным сообщества, полная гамма кузовных модификаций Lada Iskra включает три версии: седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк. Таким образом, автомобиль не будет предлагаться в кузове универсал.

Летом этого года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Ранее стало известно, что автомобили Lada начнут красить в новые цвета.

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