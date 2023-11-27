В России образовался дефицит сотрудников автосервисов

Автосервисы в России столкнулись с дефицитом кадров, отрасли не хватает более 50 тыс. сотрудников. Об этом сообщил председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов, передает ТАСС.

«Главная проблема в отрасли сегодня — это кадры. Наш бизнес зависит от компетенций людей. Наша отрасль одна из первых почувствовала отсутствие квалифицированных технических специалистов. Советские инженеры естественным образом закончились, а новых нет в нужном количестве. Сегодня в отрасли дефицит квалифицированных кадров, отвечающих требованиям предмета труда, исчисляется величиной более 50 тыс. человек», — сказал Пахомов.

Сейчас качество подготовки сервисменов падает, уровень знаний выпускников среднего профессионального образования, вузов и мигрантов из бывших стран СССР не всегда отвечает предмету труда, отметил Пахомов. В ближайшие пять лет ситуация в отрасли не изменится при отсутствии стратегических решений в сфере образования, заявил он. Сейчас в автосервисной отрасли работает около 800 тыс. человек, за последние полтора года число автосервисов выросло на 7 тыс., подсчитал Пахомов.

Спрос на услуги автосервисов в России увеличился на 25% за девять месяцев 2023 года. В текущем году стоимость кузовного ремонта автомобилей выросла в среднем на 20-25%, а малярные работы стали дороже на 15-20%, рассказывал «Газете.Ru» руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

Ранее стало известно, что в России вырос средний возраст автомобилей.