На границе Польши и Украины застряли в очереди более двух тысяч грузовиков

Свыше двух тысяч грузовиков, ожидая въезда на Украину, скопились в очереди на польско-украинской границе. Об этом, ссылаясь на украинские власти, сообщает издание «Европейская правда».

Бастующие польские грузоперевозчики заблокировали три контрольно-пропускных пункта. Из-за этого представители министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков вынуждены были раздать находящимся в заблокированных автомобилях водителям 2,5 тыс. литров воды, 1,2 тыс. обедов, а также медикаменты.

В настоящее время на пунктах пропуска «Дорогуск — Ягодин», «Корчева — Краковец» и «Рава-Русская — Гребенное» в очереди находятся более 2,1 тыс. грузовых машин.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал предположения о том, что возникший кризис и ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами. По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский не осознает опасность сложившейся ситуации.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.