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Московских водителей предупредили о сильном снегопаде

Московский Дептранс призвал водителей не выезжать на автомобилях в понедельник

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Начиная с вечера 26 ноября в Москве ожидается сильный снегопад, который не прекратится до вечера понедельника, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». В связи с этим городские власти призвали автомобилистов отказаться от поездок на машинах в первый день будущей недели.

«По прогнозу синоптиков, с 21:00 26 ноября до вечера 27 ноября в городе ожидаются снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра воспользоваться городским транспортом для поездок по городу», — отмечается в сообщении Дептранса.

В ведомстве призвали водителей проявлять осторожность на дорогах, особенно на подъемах и спусках у эстакад и мостов. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил в своем Telegram-канале, что за сутки в Москве может выпасть 50% от месячной нормы осадков, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Ранее в Краснодарском крае автомобиль с водителем унесло течением реки.

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