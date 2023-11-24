Водитель накинулся с кулаками на полицейских во Владивостоке

Во Владивостоке водитель автомобиля с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании накинулся на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Приморья.

Инцидент произошел у остановки «Дальхимпром». Водитель автомобиля Suzuki Swift проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ДПС организовали преследование и остановили машину. Мужчина снова попытался скрыться и, двигаясь задним ходом, повредил патрульную машину. После этого накинулся на полицейских.

Водителя задержали, им оказался 32-летний мужчина, у которого не было удостоверения на право управления автомобилем. Также у него были обнаружены признаки наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

До этого стало известно, что в Москве автоподставщик выманил у пенсионера 150 тыс. рублей из-за скола на зеркале машины, которую он взял у своего знакомого. В отношении 46-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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