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Постельные клопы заполонили завод Tesla в США

Завод Tesla в Нью-Йорке подвергся нашествию постельных клопов

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Stephen Lam/Reuters

Постельные клопы атаковали завод Tesla в американском городе Буффало, расположенном в северо-западной части штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC 7 WKBW.

Руководство предприятия попыталось справиться с насекомыми с помощью различных химикатов, однако это не помогло. При этом рабочие стали жаловаться, что из-за химикатов на предприятии стоит сильный неприятный запах. Кроме того, у некоторых сотрудников появилось раздражение кожи.

Завод в Буффало выпускает солнечные батареи и нагнетатели, которые затем устанавливаются на автомобили Tesla. Также, предприятие занимается разработкой программного обеспечения для автопилота.

До этого стало известно, что в России ожидается дефицит оригинальных запчастей для автомобилей Hyundai и Kia, а также для корейских машин других марок. На складах почти не осталось оригинальных запчастей, срок ожидания деталей составляет минимум три месяца, а в перспективе ожидается повышение цен.

Ранее сообщалось, что cтоляр из Вьетнама сделал из дерева полностью рабочую копию электрокара Tesla Cybertruck.

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