Китайцы готовы производить качественные авто для России

Китай готов разрабатывать модели автомобилей, которые будут отвечать требованиям российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэйа, который сделал такое заявление на II Российско-китайском автопромышленном форуме.

«Китай готов постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям российского рынка, обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран», — сказал посол.

Отмечается, что для Китая российский рынок является одним из крупнейших. За 10 месяцев 2023 года Китай экспортировал в Россию автомобилей на $9,4 млрд.

По результатам опроса, автомобили марки Haval оказались самыми желанными среди китайских моделей у жителей России. За них проголосовали 47,5% респондентов. На втором по популярности месте оказалась Chery (24,9%), на третьем — Geely (20,3%).

В первую пятерку также попали Exeed (14,3%) и Great Wall (8%). Более 6% опрошенных выбрали марку Omoda, порядка 4% — JAC или Changan. Десятку замкнули марки FAW (1,7%), Voyah и Dongfeng (по 0,7%).

Ранее сообщалось, что машины Chery, Haval и Geely почти не ржавеют.