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В Госдуме предложили снизить транспортный налог

«Известия»: транспортный налог для льготных категорий граждан может быть снижен

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Pixabay

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким разработали законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя машины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Слуцкого.

Согласно новому законопроекту, у льготников не будет отниматься право на сниженный налог при превышении мощности двигателя машины. При этом, будет уменьшен размер налога на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом субъекте. Таким образом, владелец машины, имеющий право на льготу, будет оплачивать налог только за превышенную мощность.

По словам Слуцкого, это нововведение позволит гражданам покупать машину, подходящую под свои нужды, без потери налоговых льгот.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому собственник машины сможет снять ее с учета в случае похищения. Законопроект призван упростить правила регистрации транспортных средств. Согласно документу, если машину украли, она официально в розыске, то по заявлению владельца транспорт можно снять с учета и на этом основании не платить, например, транспортный налог.

Кроме того, законопроект призван разрешить снимать с учета автомобиль сразу после продажи, а не через 10 дней, как сейчас.

Ранее депутат Милонов призвал сократить зону запрета парковки у остановок до 5 метров.

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