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На границе США и Канады у Ниагарского водопада прогремел сильный взрыв

Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за мощного взрыва

Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за сильного взрыва. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные местной администрации и ФБР.

Согласно информации мэрии Ниагара-Фолс, произошел какой-то инцидент с участием автомобиля. В настоящее время на месте происшествия прослеживается задымление, зафиксированы повреждения в районе пограничного пункта.

В материале указывается, что на американской части моста прогремел мощный взрыв. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

В феврале в Соединенных Штатах мать перелезла через ограждение и спрыгнула с Ниагарского водопада с пятилетним сыном. В результате падения мальчик выжил. Спасателям удалось спуститься, пройти по льду и поднять его из ущелья, после чего ребенка транспортировали на вертолете в больницу.

Ранее Ниагарский водопад частично замерз из-за аномальной погоды в США.

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