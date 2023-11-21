В Калининграде злоумышленники вытащили известного адвоката из авто и избили

В Калининграде скандально известного адвоката и зампредседателя СНТ избили битами трое неизвестных в балаклавах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что инцидент произошел накануне на улице Тихоненко в Центральном районе города. Три человека подошли к припаркованному Lexus и вытащили сидевшего за рулем зампредседателя СНТ «Дельфин» Антона Зарицкого. Налетчики стали колотить битами 45-летнего мужчину, а потом скрылись с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Вооруженных битами неизвестных не нашли.

По данным канала в 2020 году Зарицкий стал фигурантом уголовного дела. Адвокат поссорился со своим соседом из-за парковочного места. Через несколько дней, будучи пьяным, он избил соседа, которому диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и кровоподтеки. Спустя несколько месяцев адвокат угрожал травматическим пистолетом тому же соседу из-за того, что тот якобы паркуется на его месте. В 2022 году уголовное дело было прекращено.

До этого стало известно, что в Москве на студента из Ливана возбудили уголовное дело после ДТП на электросамокате, в котором пешеход получила травмы.

Ранее сообщалось, что в Якутске две машины провалились под лед во время переправы по реке Лене.