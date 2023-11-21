Ангарчанин устроил гонки с полицией из-за депрессии

В Ангарске местный житель устроил гонки с полицией и объяснил произошедшее депрессией. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В дежурную часть поступило сообщение от неизвестного о том, что около отдела полиции №1 припарковался автомобиль, водитель которого ведет себя подозрительно. Автоинспекторы отправились на указанный адрес, припарковались неподалеку и стали наблюдать. Вскоре автомобилист сам подъехал к полицейским, те потребовали предъявить документы и выйти из машины, но мужчина нажал на газ и попытался скрыться, выезжая на встречку и создавая аварийные ситуации.

На автодороге Р-255 «Сибирь» один из полицейских открыл огонь по колесам иномарки, после чего нарушителя удалось остановить. За рулем оказался 44-летний местный житель, проверка показала, что он был пьян. Мужчина объяснил, что решил устроить гонки с инспекторами из-за трудного периода в жизни, сообщили в областном главке МВД. Полицейские составили ряд административных протоколов, ангарчанину грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее на студента из Ливана возбудили уголовное дело за ДТП с россиянкой.