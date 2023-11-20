Автоподборщик, нанятый по знакомству, украл у заказчицы 1,5 млн рублей

Во Владивостоке задержан злоумышленник, который выманил у жительницы Кемеровской области 1,5 млн рублей под предлогом помощи в приобретении автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

«Жительница Юрги планировала приобрести автомобиль и по рекомендации знакомых обратилась к мужчине, который якобы мог оказать консультационную помощь в подборе машины. Во время общения по телефону он пообещал ей найти иномарку по цене ниже рыночной», — отмечается в сообщении полиции.

Автоподборщик убедил заказчицу перевести ему 1,5 млн рублей, после чего перестал выходить на связь. Его разыскали во Владивостоке, задержали и поместили под стражу. Также в ходе расследования выяснилось, что подозреваемый выманил у жителя Прокопьевска Кемеровской области 100 тыс. рублей, пообещав продать автомобильные колеса. Против 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские потеряли изъятую Mazda 6 по пути на спецстоянку.