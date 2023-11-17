Стало известно, в какой стране продано больше всего автомобилей

Продажи новых автомобилей в октябре 2023 года на мировом авторынке увеличились на 10,7%. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive. Всего за последний месяц лета было продано 7 млн 806 тыс. машин.

На первом месте по продажам в октябре остается Китай с показателем 2 млн 766 тыс. автомобилей (+10,7% к показателю 2022 года). На втором месте находится США, где было реализован 1 млн 205 тыс. автомобилей, что на 2,2% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в октябре составили 1 млн 064 тыс. машин (+13,3%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 49,3% до 352,8 тыс. единиц.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 246,4 тыс. автомобилей, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (394,8 тыс. ед., +10,4%), Канаду (151 тыс. ед., +17,8%) и Корею (138,6 тыс. ед., -2,1%).

Всего с января по октябрь 2023 года на мировом авторынке было продано 73 млн 472 машин (+10,4% к показателю 2022 года).

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что россиянке при покупке машины навязали электронную книгу за 255 тыс. рублей.