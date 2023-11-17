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Стало известно, когда «АвтоВАЗ» выпустит новый электрокар

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: первые Lada e-Largus выпустят в декабре 2023 года

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Lada

В декабре текущего года «АвтоВАЗ» планирует выпустить первую опытную партию электромобилей Lada e-Largus. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, передает аналитическое агентство «Автостат».

Первая партия электрокаров будет выпущена на площадке в Ижевске, а серийное производство таких машин стартует в 2024 году, обозначил сроки Соколов.

«Но объемы выпуска зависят от спроса, а он, в свою очередь, — от поддержки покупателей со стороны российского правительства. Ведь этот электромобиль максимально локализован в России, и мы рассчитываем, что такая поддержка будет значительной», — отметил президент «АвтоВАЗа».

Весной этого года «АвтоВАЗ» показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобили оснастили литий-ионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде электрокар способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Как рассказывал вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев, концерн потенциально готов предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta, Niva и Largus.

Ранее стало известно, что у дилеров закончились автомобили Lada Largus.

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