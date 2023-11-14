Стало известно, возрождения каких автомобилей ждут россияне

Возобновления производства автомобилей советской марки «Волга» ждут 40% опрошенных жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра «Фидбэк».

«Автолюбителей спросили о том, какую модель машины из прошлого советского автопрома они хотели бы снова увидеть на российских дорогах или считают необходимым расширить масштабы производства. «Волга» набрала больше всего голосов — за этот бренд высказались более 40% опрошенных», — говорится в исследовании.

Отмечается, что 30% опрошенных россиян проголосовали за возвращение старой Niva, а почти четверть (22%) — выбрали «Чайку». По 19% голосов получили «Победа» и «Москвич-412».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в июне 2022 года заявил в интервью, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». При этом Мантуров не уточнил возможные сроки возобновления производства. Отвечая на вопрос о том, будут ли машины этих марок выпускать в Нижнем Новгороде, он сказал, что проект могут реализовать на разных площадках.

Ранее бывший художник «АвтоВАЗа» Василий Маркин подготовил эскизный дизайн-проект «Новой Волги».