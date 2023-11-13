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Россиянку лишили прав за оставление места ДТП после наезда на мужа

В Тульской области лишили прав женщину, которая наехала на мужа и скрылась

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Depositphotos

Кимовский районный суд Тульской области лишил водительских прав женщину, которая наехала на своего мужа и скрылась с места ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов области.

«Мировым судьей установлено, что вечером 05.10.2023 в районе дома №8 по улице Павлова г. Кимовска Кашкина Т.А. управляла транспортным средством Opel Mokka. Совершив наезд на своего супруга, причинила ему телесные повреждения, после этого оставила место ДТП», — отмечается в сообщении пресс-службы.

За оставление места ДТП судья лишил женщину водительских прав на год. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. О состоянии мужа нарушительницы после наезда не сообщается.

Ранее в Волгоградской области мужчина помог водителю завести машину и уехал на ней.

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