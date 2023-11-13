Владивостокский автомеханик угнал Audi от дома клиента

Во Владивостоке автомеханик угнал автомобиль Audi от дома клиента и попал на машине в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Автогарант».

По его данным, автовладелец обратился в автосервис для ремонта своей машины. После того, как работы были выполнены, он отогнал Audi к своему дому, а сам по делам уехал в город Артем на другом автомобиле.

Один из двух ключей от Audi мужчина забыл в автосервисе. Во время его отсутствия механик угнал машину от дома клиента и попал на ней в ДТП. На видео с камеры наблюдения видно, что седан Audi долго стоит на перекрестке в ожидании возможности повернуть налево. После того, как в транспортном потоке появился просвет, водитель машины совершил маневр и тут же лоб в лоб столкнулся со встречной машиной.

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