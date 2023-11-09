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Россиян призвали не въезжать в Латвию на автомобилях

МИД РФ рекомендовал гражданам не посещать Латвию на личных авто

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Ints Kalnins/Reuters

Гражданам не рекомендуется посещать Латвию на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«В связи с резко усугубившейся в Латвии обстановкой Министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России, — сказала дипломат.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в Евросоюз из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине. Позже ЕК смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал проявлением нацизма по отношению к русским запрет ряда стран ЕС на въезд российских автомобилей.

Ранее россиянам запретили въезд на авто в Болгарию.

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