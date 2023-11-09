В Госдуме предложили разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения животных

Депутат Госдумы Георгий Арапов (фракция «Новые люди») направил в правительство для получения отзыва законопроект, предлагающий наделить сотрудников полиции полномочиями по вскрытию автомобилей в случае, если это необходимо для спасения находящихся там животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 15.1 Федерального закона «О полиции». Необходимость предоставить полицейским право на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных, автор инициативы объяснил недавним случаем на Охотном ряду, когда кошка просидела в запертой машине четыре дня без воды и пищи.

«Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать», — приводит агентство слова Арапова.

Предлагаемые поправки дадут возможность в подобных ситуациях действовать оперативно и спасти жизнь многим животным, добавил депутат.

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