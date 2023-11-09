Водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора

В интервью агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев объяснил, что повышение утильсбора для автомобилей, привезенных с целью перепродажи, направлено на исключение игроков, занимающихся серыми схемами параллельного импорта, а также на стимулирование внутреннего рынка. С 1 августа ставки утильсбора были увеличены в 1,7-3,7 раза.

Особенно резкое повышение ставок произошло в октябре, когда Минпромторг значительно увеличил ставки для автомобилей, ввезенных через компании-посредники в государствах Евразийского экономического союза. Теперь, если посредник платит утильсбор по льготной ставке, конечный покупатель вынужден заплатить полную стоимость при перепродаже для юридических лиц.

Ранее такие схемы позволяли приобрести автомобиль по более низкой цене или приобрести модели, которые официально перестали поставляться в Россию.

Однако, как отметил Васильев, «игра с государством в такие игры является гарантированно проигрышной лотереей».

В результате многие автомобили остались непроданными, поскольку владельцам не по силам оплатить утильсбор, который для некоторых моделей вырос в 250 раз. Пока нет информации о том, что государство предпримет действия в поддержку автолюбителей, возможно будет введен мораторий, заключил автоэксперт.

Ранее сообщалось, что покупатель автомобиля из Армении пожаловался на утильсбор в 1,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Россию ввезли рекордное число автомобилей за месяц.