В России снизилась средняя цена нового автомобиля

В октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины снизилась до 2,9 млн рублей. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат», сообщает Autonews.ru.

Согласно статистике, в сентябре средняя цена автомобиля в России составляла 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, а в июле 2,9 млн рублей. По словам аналитиков, снижение показателя связано не с падением стоимости автомобилей на рынке, а с увеличением доли бюджетных моделей, доступных для покупки.

В 2022 году средняя цена автомобиля составляла 2,3 млн рублей, а в 2021 году — 2 млн рублей, отмечается в заметке. Средняя цена автомобиля с пробегом в России выросла с октября 2022 года по октябрь 2023 года на 24,4%.

По словам экспертов, цены на новые автомобили в России к концу 2023 года могут вырасти на 30%.

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