Три китайских кроссовера SWM начнут продавать в России в ноябре

В ноябре в России начнутся продажи кроссоверов китайского бренда SWM, производство которых налажено на заводе «Автотор» в Калиниграде. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Первые 25 автосалонов марки начнут работу в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других городах. В них будут представлены три модели — среднеразмерные кроссоверы SWM G01, G01F и G05 Pro.

SWM G01 станет самой доступной моделью марки, его цена стартует от 2,4 млн рублей. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 139 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Кроссовер G01F представляет собой более спортивную и технологичную конфигурацию модели G01 с такой же силовой установкой, минимальная цена составит 2,6 млн рублей.

Кроссовер G05 Pro получил такие же мотор и трансмиссию, как и другие модели. В пятиместном исполнении паркетник обойдется в 2,6 млн рублей, а в семиместном — в 2,7 млн рублей.

Ранее в России стартовали продажи нового седана Geely.