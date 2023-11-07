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Названы самые дорогие в обслуживании машины массового сегмента

VW Polo и Skoda Rapid названы самыми дорогими в обслуживании бюджетными машинами

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Skoda

Автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid стали обременительны для российских владельцев из-за высоких цен на их обслуживание. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.

«В среднем по России стоимость обслуживания автомобилей в России в текущем году выросла на 21%, но некоторые модели массового сегмента стали особенно невыгодны в вопросах эксплуатации. Например, Volkswagen Polo и Skoda Rapid», сообщил изданию Носко.

По его словам, при среднем годовом пробеге в 17 тыс. км за пять лет владельцам таких автомобилей придется посетить сервис шесть раз, техобслуживание Volkswagen Polo за этот период обойдется в 68,6 тыс. рублей, а Skoda Rapid — 85,2 тыс. рублей.

По словам Носко, на дороговизну содержания автомобилей иностранных брендов в настоящее время сильно влияет возросшая стоимость запчастей и расходных материалов. В частности, за 2023 год фары и фонари для корейских машин подорожали на 36-47%, а бамперы, фары и нейтрализаторы для японских и французских машин — на 90%.

Ранее «АвтоВАЗ» пересмотрел цены на обслуживание автомобилей.

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