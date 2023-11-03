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«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta Sportline

Lada Vesta Sportline поступила в продажу в России

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АВТОВАЗ

«АвтоВАЗ» 3 ноября начал продажи автомобилей Lada Vesta Sportline. Они доступны у дилеров и в рамках онлайн-продаж через официальный сайт компании, сообщает пресс-служба завода.

«Первая партия Lada Vesta Sportline доступна для онлайн-покупки в рамках акции «Покупай в Тольятти». Гамму онлайн-продаж по гарантированной РРЦ также пополнила LADA Vesta в комплектации Life», — отмечается в сообщении.

Цена седана Lada Vesta Sportline — 2,18 млн рублей, универсалы со спортивной внешней отделкой поступят в продажу позднее. Lada Vesta Sportline оснащается мотором 1.6 мощностью 118 л.с., также она получила новые амортизаторы и тормоза повышенной эффективности.

У автомобиля электронная панель приборов, медиасистема с сервисами «Яндекса» и 17-дюймовые колесные диски. В оснащение входят камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений и лобового стекла, парктроник сзади.

Ранее «АвтоВАЗ» увеличил цены на большую часть своего модельного ряда.

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