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Токаеву подарят турецкий TOGG

Hürriyet: Эрдоган подарит Токаеву турецкий электрокар TOGG

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву турецкий электрокар TOGG. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

«Слава нашего национального и отечественного автомобиля Togg уже вышла за пределы Турции», — прокомментировал эту новость турецкий обозреватель.

Отмечается, что ранее Эрдоган уже подарил TOGG президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также лидерам Туркмении и Узбекистана Сердару Бердымухамедову и Шавкату Мирзиееву.

До этого Токаев наградил Эрдогана орденом «Дружбы» первой степени.

Турецкий электрокар запустили в производство 30 октября 2022 года. Уже весной 2023 года он поступил в продажу. Стоимость TOGG на рынке варьируется от $48,5 тыс. до $63,9 тыс. Генеральный директор компании Togg Гюрджан Каракаш заявил, что годовой объем производства составит 100 тыс. автомобилей, впоследствии этот показатель можно увеличить до 175 тыс. Экспорт в Германию, Францию и другие страны Европы планируют начать в 2025 году.

Ранее супруги Эрдоган стали первыми обладателями турецких электрокаров TOGG.

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